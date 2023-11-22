هنية يبحث مع القدوة والمشهراوي التطورات السياسية والعدوان على غزة

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، الأوضاع في قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية، مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ناصر القدوة، و نائب رئيس التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح سمير المشهراوي.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه جرى خلال اللقاء الذي تم مساء أمس، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وعبر المجتمعون عن "الاعتزاز والفخر بالمقاومة الباسلة وصمود أهلنا في القطاع على الرغم من المجازر الوحشية التي يتعرضون لها على مدار الساعة"، وفق البيان.

وأضافت الحركة، أنه "تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وسبل التعامل مع المتغيرات المصاحبة للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني"

كما ناقش المجتمعون سبل "ترتيب البيت الفلسطيني على أسس واضحة وسليمة؛ وذلك لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه من هذا العدوان على كل المستويات الميدانية والسياسية والجهود المطلوبة من الجميع في هذا الإطار وصولاً إلى إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته.

واستعرض القادة المجتمعون الأوضاع في القدس والضفة، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا هناك بما في ذلك أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين