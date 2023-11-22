حزب الله يستهدف فريق الدعم ‏اللوجستي الإسرائيلي في موقع بياض بليدا

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الأربعاء، استهداف فريق الدعم ‏اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب بيان المقاومة، حقق المقاومون إصابات مباشرة، وذلك رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة.

ردا على جرائم الاحتلال

ويوم أمس أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان خمسة بياناتٍ متتالية، بشأن عملياتها ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وضمنها استهداف الصحافيين في جنوبي لبنان، وآخرهما صحافيا الميادين: المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانها الأول، الذي جاء رداً على قصف الاحتلال لمصنع الألمنيوم في منطقة الكفور، شمالي مدينة النبطية الجنوبية، إنّ مجاهدي المقاومة هاجموا بالصواريخ مصنعاً تابعاً لشركة "رافايل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة "شلومي".

وأعلنت المقاومة أنّ المصنع المُستهدَف أُصيب إصابةً مباشرة، وأنّه شوهد اندلاع النيران فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين