14 ألف شهيد وأكثر من 6 آلاف مفقود منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الثلاثاء أن حصيلة الشهداء جراء المحرقة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تجاوزت 14 ألفا وأكثر من 6 آلاف مفقود.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومة إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي وسط قطاع غزة إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 14128 بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، ما يعني أن 69 % من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء.

وأضاف الثوابتة أن عدد المفقودين بلغ أكثر من 6800 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأشار إلى أن الشهداء من الكوادر الطبية ارتفع إلى 205 بعد مقتل ثلاثة أطباء في قصف إسرائيلي مستشفى العودة في غزة، فيما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، و62 صحفياً.

وأفاد بارتفاع عدد المصابين عن 33 ألفا، أكثر من 75 % منهم من الأطفال والنساء.

ووفق الثوابتة بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة في هجمات إسرائيل 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة كلياً 83 مسجداً، و170 جزئيا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وبالنسبة للوحدات السكنية، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 44 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 230 ألف جزئيا "ما يعني أن أكثر من 60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين