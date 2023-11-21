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إجلاء 200 مريض من مستشفى "الإندونيسي" إلى خان يونس

21 نوفمبر 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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تم إجلاء نحو 100 جريح ومريض فلسطيني فجر الثلاثاء، من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونقلت مصادر طبية قولها، إن "نحو 200 جريح ومريض تم إجلاؤهم منتصف الليلة (الاثنين-الثلاثاء)، من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وبحسب المصادر "لا يزال 400 مريض في المستشفى، ويتم العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم إلى مستشفى ناصر ومستشفيات مختلفة جنوب القطاع".

وصباح أمس الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، ما أسفر عن سقوط 12 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى.

محاصرة المستشفى

ويحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي منذ صباح الاثنين، ضمن سياسة مماثلة استهدفت قبله مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وغيره من المستشفيات شمال ووسط القطاع، بهدف إخلائها قسريا من المرضى والمصابين والنازحين.

وكانت حركة "حماس" اتهمت دولة الاحتلال بـ"الاستمرار في سياسة تدمير القطاع الصحي، ضمن مسعاها لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البُنى المدنية".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب على غزة #المستشفى الإندونيسي #إجلاء مرضى

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