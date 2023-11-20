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في يومهم العالمي: أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني استُشهدوا بغزة منذ بداية العدوان

20 نوفمبر 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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في يومهم العالمي: أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني استُشهدوا بغزة منذ بداية العدوان

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني، بينهم ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب، استُشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للطفل: إن "مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، حيث تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات الوطن، مشيرة إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية".

ودعت دول العالم ومؤسساته إلى "حماية حق أطفال فلسطين وطلبة المدارس في الحياة وفي التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستعمريه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال"، مؤكدة "الحق الطبيعي لأطفالنا في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر".

وطالبت التربية والتعليم الفلسطينية، كل المنظمات والمؤسسات المدافعة عن الطفولة والحق في التعليم "بتحمل مسؤولياتها في سياق اختصاصها، ولجم الانتهاكات المتصاعدة، ووقف الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق الأطفال والطلبة والكوادر التربوية في المناطق كافة، والتدخل العاجل والفوري لوقف هذا العدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #رحلة يومية #التعامل مع الاطفال

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