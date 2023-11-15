فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حزب الله يهاجم 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ويعلن تحقيق إصابات مؤكدة

"جنوب إفريقيا" تقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية

"علماء فلسطين": الصمت ‏على اقتحام "مجمع الشفاء الطبي" بغزة شراكة في الجريمة

"القسام" تعلن تدمير 11 آلية وقتل جنود إسرائيليين في غزة

استشهاد 11 ألفا و500 منذ بدء الحرب على غزة

50 شهيدا في قصف الاحتلال مسجدا جنوب مدينة غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال دمر آخر مطحنة قمح عاملة في قطاع غزة

بنك (إسرائيل) يحذر حكومة نتنياهو من تغييرات "غير كافية" بالميزانية

اليونيسف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

حماس تحمّل الاحتلال وبايدن المسؤولية عن اقتحام مجمع الشفاء

الأورومتوسطي: الاحتلال دمر آخر مطحنة قمح عاملة في قطاع غزة

15 نوفمبر 2023 . الساعة 22:35 بتوقيت القدس
...
الأورومتوسطي: الاحتلال دمر آخر مطحنة قمح عاملة في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطوة بالغة إلى تعمد (إسرائيل) تصعيد حرب التجويع بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة للإخضاع في خضم حرب دامية مستمرة منذ 40 يوما.

وأدان الأورومتوسطي في بيان اليوم الأربعاء بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية مطحنة (السلام) في دير البلح وسط قطاع غزة - وهي مطحنة القمح الوحيدة التي كانت لا تزال تعمل – ما أدى إلى توقفها عن العمل.

واعتبر المرصد أن استهداف المطحنة المذكورة يأتي امتداد لتعمد (إسرائيل) التسبب بأزمة طاحنة في توفير الغذاء للمدنيين الفلسطينيين بعد قصف عشرات المخابز لاسيما في مدينة غزة وشمالها.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق المحلية.

بموازاة ذلك وثق المرصد الأورومتوسطي هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية على سكان فلسطينيين لا سيما أطفال خلال محاولتهم التزود بكميات من المياه بعد أن كان جرى تدمير عدة خزانات رئيسية للمياه.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مطحنة حجرية #اعتدءات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة