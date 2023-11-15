الأورومتوسطي: الاحتلال دمر آخر مطحنة قمح عاملة في قطاع غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطوة بالغة إلى تعمد (إسرائيل) تصعيد حرب التجويع بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كأداة للإخضاع في خضم حرب دامية مستمرة منذ 40 يوما.

وأدان الأورومتوسطي في بيان اليوم الأربعاء بأشد العبارات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية مطحنة (السلام) في دير البلح وسط قطاع غزة - وهي مطحنة القمح الوحيدة التي كانت لا تزال تعمل – ما أدى إلى توقفها عن العمل.

واعتبر المرصد أن استهداف المطحنة المذكورة يأتي امتداد لتعمد (إسرائيل) التسبب بأزمة طاحنة في توفير الغذاء للمدنيين الفلسطينيين بعد قصف عشرات المخابز لاسيما في مدينة غزة وشمالها.

ومنذ أكثر من أسبوع، لم يتم تشغيل أي مخابز في مدينة غزة وشمالها بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار الهيكلية، فيما لم يعد دقيق القمح متوفراً في الأسواق المحلية.

بموازاة ذلك وثق المرصد الأورومتوسطي هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية على سكان فلسطينيين لا سيما أطفال خلال محاولتهم التزود بكميات من المياه بعد أن كان جرى تدمير عدة خزانات رئيسية للمياه.

المصدر / فلسطين أون لاين