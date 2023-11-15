الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد حصاره وقصفه المتكرر على مدار الأيام الستة الماضية.

وأفادت مصادر من مجمع الشفاء الطبي للجزيرة أن جيش الاحتلال فجّر مستودعًا للأدوية والأجهزة الطبية داخل المستشفى.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من النازحين والمرضى والجرحى بمجمع الشفاء الطبي.

وأكد مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء الدكتور عمر زقوت، أن الاحتلال فجر أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

وقال: إن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز العديد من النازحين وعصب أعينهم وجردهم من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وفي وقت مبكر، قال رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء د. أحمد مخللاتي في تصريح صحفي نقلته قناة الجزيرة: “الدبابات الإسرائيلية والجرافات دخلت إلى حرم المجمع الطبي”.

وأفاد شهود عيان داخل المجمع الطبي، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القسم الغربي من المجمع، وفجرت أبواب الأقسام وجدران في المنطقة المقتحمة، مؤكدين أن عشرات الجنود دخلوا لمبنى قسم الطوارئ في مجمع الشفاء، فيما تمركزت دبابات الاحتلال دخلت حرم المجمع الطبي، وسط حالة رعب وهلع بين المواطنين والمرضى والطواقم الطبية المتحيزين داخله.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، من ارتكاب الاحتلال مجزرة بحق المرضى والنازحين والطواقم الطبية المحاصرين داخل المستشفى، والذين يقدّر عددهم بتسعة آلاف شخص.

المصدر / وكالات