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الصحة: رواية الاحتلال عن مستشفى الرنتيسي "تمثيلية سمجة"

14 نوفمبر 2023 . الساعة 17:09 بتوقيت القدس
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الصحة: رواية الاحتلال عن مستشفى الرنتيسي "تمثيلية سمجة"

نفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ما عرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مستشفى الرنتيسي للأطفال في مدينة غزة، معتبرة ذلك "تمثيلية سمجة".

وقالت الوزارة في بيان إن جيش الاحتلال "عرض أسلحة مزعومة لا ندري من أين أحضرها وعرضها بطريقة مرتبة".

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال لم يعتقل أي مسلحين رغم إخلاء المستشفى تحت فوهة الدبابات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري كشف مساء أمس النقاب عن أدلة تشير إلى تواجد أسرى إسرائيليين داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة.

في وقت سابق، نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهامات جيش الاحتلال، وقال في بيان صحفي إن جيش الاحتلال "يروج أكاذيب ويمارس التضليل والتحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل المرضى".

وذكر البيان أن ما عرضه جيش الاحتلال بشأن المستشفى الرنتيسي "فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية، وتتضمن مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام".

واعتبر أن "هذه الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي".

وذكر أنه "ثبت سابقا وبالمخططات الهندسية كذب الجيش الإسرائيلي عندما عرض صورا قال إنها فتحات أنفاق للمقاومة وتبين لاحقا أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام المستشفى المختلفة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #جيش الإنقاذ الفلسطيني #مشكلات الاحتلال الداخلية

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