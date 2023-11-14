"الكنائس العالمي" يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية

أصدرت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، المجتمعة حاليا في مدينة أبوجا في نيجيريا، بيانا طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية.

وتعقد اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي، الذي يتضمن معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية شرقية، اجتماعها في أبوجا خلال الفترة من 8 - 14 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

وقال البيان إن الكنائس العالمية "تتوق إلى السلام والعدالة، وإلى إنهاء دوامة العنف والمعاناة التي تبدو لا نهاية لها".

وأضاف البيان يقول إن العدوان الإسرائيلي على غزة "يسلط الضوء على نحو خاص على عواقب الصدمة الرهيبة طويلة الأمد والعابرة للأجيال التي تصيب الأطفال".

ودعت "الأطراف جميعها إلى احترام الحياة والكرامة التي وهبها الله لكل إنسان، وكذلك احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما حماية المدنيين والبُنى التحتية المدنية".

كما دعت أيضا إلى "ضمان توزيع وإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود، وإعادة الكهرباء وخدمات الإنترنت إلى غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين