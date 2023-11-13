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جراء انقطاع الكهرباء

وفاة 6 أطفال "خداج" و9 مرضى بالعناية المكثفة بمشفى الشفاء

13 نوفمبر 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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وفاة 6 أطفال "خداج" و9 مرضى بالعناية المكثفة بمشفى الشفاء لانقطاع الكهرباء

قال وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم الاثنين إن 6 أطفال في قسم الخداج و9 مرضى في قسم العناية المكثفة توفوا بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء.

وكان أبو الريش الموجود في مستشفى الشفاء الذي لجأ إليه آلاف النازحين الفلسطينيين أشار مساء الأحد في حصيلة سابقة إلى "وفاة 5 أطفال خدج" و"7 مرضى".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11.180 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 28.200 جريح فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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