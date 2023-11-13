روسيا: واشنطن ترفض أي محاولات لإدانة (إسرائيل) في الأمم المتحدة

أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن الولايات المتحدة تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي تدين ممارسات الاحتلال في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.

وقال بوليانسكي "إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.

وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".

وتواصل الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو في اجتماعات مجلس الأمن ورفض أي قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية أو أي تسوية تخص الأراضي الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ38 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11.180 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 28.200 جريح فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين