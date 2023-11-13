حماس: المقاومة ستُدفع الاحتلال ثمن جرائمه في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن عدم محاسبة الاحتلال على جريمته التي ارتكبها في المشفى المعمداني بمدينة غزة، "كان ضوءًا أخضر وتشجيعاً له لارتكاب المزيد من المجازر، التي يندى لها جبين البشرية".

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقدته حماس أمس الأحد في لبنان: "واليوم تابعتم مجزرة المشافي التي يرتكبها الاحتلال في مدينة غزَّة والشمال، والتي لا زالت تجري على شاشات التلفزة، وعلى مرأى ومسمع العالم".

وأشار حمدان إلى "القصف المباشر لمجمع الشفاء الطبي، ومجمع النصر، والمشفى الإندونيسي، ومشفى القدس (..)، وقتل النازحين والأطقم الطبية، ومنع سيارات الإسعاف من التحرّك، وقطع كافة الإمدادات الطبية".

وتابع: "الاحتلال اليوم يضع المستشفيات كأهداف مباشرة يقصفها بالطائرات، ولا يبالي بغضب العالم، ولا بإحراج داعميه وشركائه".

ووجه "حمدان"، التحيَّة "للأبطال الأطباء والكادر الطبي" في مستشفى الشفاء، وكل مستشفيات قطاع غزّة، "على قرارهم الشجاع برفض مغادرة عملهم في المستشفيات، رغم القصف والخطر الشديد على حياتهم".

وحمّل القيادي في "حماس"، المسؤولية عن مجزرة المشافي، "لكلّ من صمت أو تخاذل عن التحرّك لإيقافها أو منعها أو تجريم الاحتلال ومحاسبة قادته أمام المحاكم والمحافل الدولية".

وصرح: "كما نحمّل الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن على وجه الخصوص، المسؤولية الأولى عن هذه الجريمة التي تتم بطائرات وصواريخ أمريكية ودعم أمريكي مطلق".

وهددت "حماس" الاحتلال وقادته "النازيين الجدد" بدفع ثمن استهداف المراكز الطبية. مؤكدة: "هذه الخسّة والدناءة والوحشية ستحاسبون عليها في الميدان على أيدي رجال المقاومة وكتائب القسَّام، قبل المحاكم الدولية".

وعلى صعيد المقاومة في غزة، أوضح أسامة حمدان: "نؤكّد أنَّ جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة، وكل مترٍ يتقدّم فيه يدفع أثماناً باهظة من القتلى والجرحى في صفوفه وآلياته العسكرية".

وبيّن أنه "كلّما تمدّد جيش الاحتلال داخل الشوارع والأزقة، كلّما أعطى المقاومة الفرصة للانقضاض على جنوده، وتشديد القبضة عليهم، وتلقينهم دروساً يفتقدونها؛ ومن لم يُقتل منهم على الأرض، يحترق ويختنق في دبابة الميركافا".

وقال: "تُظهر كلمات المتحدث باسم القسام وما ينشره للعالم أجمع مصير هذا المحتل على أرض غزَّة، التي ستكون مقبرة له ولجنوده، وهذا وعدٌ قطعناه على أنفسنا".

وفي رسالة "حماس" لقادة الاحتلال، لفت حمدان النظر: "عبثاً تحاولون التقاط صورة نصر متوهّم في عقولكم، فكلّما طالت المعركة، كلّما غرقت أقدامكم في رمال غزة، وستخرجون منها مدحورين مهزومين، تجرّون أذيال الهزيمة".

واستدرك: "ونقول للإدارة الأمريكية، ولقادة الاحتلال المجرمين؛ غزّة لن يحكمها إلاّ أهلها، ولا سلطة سياسية أو أمنية إلاّ للفلسطينيين فيها، فنحن شعب حرٌّ لا يقبل الوصاية من أحد".

من جهة أخرى، رحّب القيادي في حماس بما ورد من قرارات وكلمات في القمَّة العربية والإسلامية لـ 57 دولة شقيقة. موضحة: "إلاّ أنَّ مخرجات القمَّة غابت عنها القرارات، والإجراءات والآليات الفاعلة والفورية، لوقف حرب الإبادة الجماعية".

وأكمل حمدان: "كنا نتوقع من أشقائنا العرب والمسلمين أن يُفعّلوا أوراق قوّتهم السياسية والاقتصادية للضغط على واشنطن لوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال فوراً".

واستدرك: "كلّ يوم يمضي يرتقي فيه نحو 400 شهيد، ويصاب فيه نحو 1000 من المدنيين والأطفال الأبرياء".

وأيّدت "حماس"، قرار القمّة بكسر الحصار عن قطاع غزَّة، وفرض إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والوقود فوراً. مبينة أنه "يسير بالاتجاه الصحيح، ونرتقب التنفيذ العاجل لهذا القرار".

المصدر / فلسطين أون لاين