"أونروا" تحذر من عدم السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة

طالب المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبوحسنة، اليوم الأحد، بضرورة فتح معبر كرم أبوسالم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه في "حال استمر الاحتلال في عدم السماح بإدخال الوقود ستتوقف الحياة في غزة".

وقال أبو حسنة في بيان صحفي "إن الأوضاع صعبة للغاية داخل مراكز الأونروا حيث يقترب عدد النازحين من 800 ألف نازح في 151 مركزا"، مؤكدا أن "أكثر من مليوني فلسطيني بحاجة إلى مساعدات عاجلة والأونروا غير قادرة على تلبية احتياجاتهم".

وأوضح أن "المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح غير كافية ولابد من فتح معبر كرم أبوسالم"، مشددا على "ضرورة احترام قوانين الحروب التي تشمل حماية المدنيين وإدخال المساعدات".

وتوقع أبو حسنة "استشهاد المزيد من موظفي مؤسسة الأونروا بسبب تواصل القصف الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ولم يعد يحمي علم الأمم المتحدة على الإطلاق".

وقال أبوحسنة: "لم يحدث مطلقا أن يقتل 100 موظف أممي في أقل من شهر، نحن لا نريد أن ننهار ".

ولليوم السابع والثلاثين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي بمساندة كاملة الولايات المتحدة الأمريكية، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته منازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوسهم، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11.100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

المصدر / فلسطين أون لاين