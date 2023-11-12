غارات مُكثّفة وخروج مشافٍ عن الخدمة في غزة

تزداد الأوضاع في قطاع غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الـ 37، تدهورًا مع توقف المزيد من مستشفيات غزة التي باتت منذ أيام في مرمى نيران طيران ومدفعية الاحتلال.

وفي الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، قصفت قوات الاحتلال مستشفى "مهدي" للولادة في غزة مما أسفر عن استشهاد طبيبين، وأطلقت مسيّرات "إسرائيلية" النار على مجمع الشفاء الطبي.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد عدد من الجرحى نتيجة انقطاع الكهرباء عن مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الأطفال الخدّج الذين استشهدوا بسبب انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 أطفال حتى الآن في مجمع الشفاء الطبي، مشيرة إلى أن الأطفال الآخرين قد يواجهون الموت في أي لحظة، كما أعلنت عن استشهاد 5 مرضى بالعناية الفائقة بمجمع الشفاء بسبب نقص الأوكسجين.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 نازحا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء صباح اليوم، وقصف آبار المياه الخاصة بالمستشفى، وفق المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش.

وأضاف "البرش": "لا نملك غير المياه المالحة والتمر لتوزيعها على المرضى والطواقم الطبية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال قصف جميع المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.

من جانبه، قال مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى القدس، إن المستشفى محاصر منذ أسبوع حيث لا تبعد الدبابات الإسرائيلية سوى 20 مترا منه، مشيرًا إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة منذ يومين بسبب نفاد الوقود.

وأردف: "الصمت الدولي شجّع قوات الاحتلال على استمرار استهداف الفئات المحمية، ونحن على شفا مجاعة في قطاع غزة والاستهداف الإسرائيلي يمس مقومات الحياة، وقد تكون هذه رسالتنا الأخيرة وقد ننقطع قريبا عن التواصل مع العالم الخارجي".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني. منوهًا إلى أن "خدمات مشفى المعمداني محدودة".

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الاحتلال يمنع أي حركة لسيارات الإسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي. مبينًا: "لدينا أكثر من 100 شهيد ورائحة الجثث تخيم على أقسام مجمع الشفاء".

وأكد: "لا نستطيع نقل الأطفال من الحضانة إلى العناية المركزة بسبب القصف الإسرائيلي، والاحتلال يمنع التحرك بين مباني مجمع الشفاء الطبي".

ونوه إلى أن "قناصة الاحتلال استهدفوا أحد المرضى مباشرة، وهناك جرحى بين الطواقم الطبية والمواطنين"، لافتًا النظر إلى أن "المستشفيات لم تعد قادرة على إجراء العمليات الجراحية وتقديم باقي الخدمات الطبية، تزامنًا مع قصف مكثف على عدد من المستشفيات التي خرجت من الخدمة تماما بعد نفاد الوقود".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، فجر الأحد، أنها فقدت الاتصالات مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. تزامنًا مع ازدياد الوضع الكارثي بالمستشفى إثر انقطاع الكهرباء عنه وتعرضه للاستهداف بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين