الفصائل بغزة تطالب ببعثات أممية للتأكد من خلو مشفى الشفاء من أي مظاهر عسكرية

قالت الفصائل الفلسطينية إنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة إرسال بعثات أممية للتأكد من خلو مستشفى الشفاء من أي مظاهر عسكرية.

وطالبت لجنة المتابعة للفصائل الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت، الهيئات الدولية بالحضور لمجمع الشفاء لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامه ومنعها من تزوير الحقائق.

وحذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من تداعيات تصعيد جيش الاحتلال لقصفه الهمجي في محيط مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، للمرّة الخامسة خلال 24 ساعة.

وقالت حماس في تصريح صحفي اليوم، إنها تحمل الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة البشعة ضدّ الطواقم الطبيّة والمرضى والجرحى والنازحين في المشفى ومحيطه.

ودعت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف هذا العدوان الوحشي وتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمستشفيات التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية.

وسبق أن أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها لم تجد ما يؤكد مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقر قيادة حركة حماس يقع تحت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مؤكدة أن استمرار القصف والقتال في جوار مستشفى الشفاء “يثير قلقا بالغا بشأن سلامة آلاف المدنيين”.

وأضافت المنظمة الدولية أن على زعماء العالم أن يحثوا إسرائيل على حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعدم تنفيذ هجمات غير قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين