حماس: أعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة أضعاف ما يعلن

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، إن "أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي أضعاف ما يعلن".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته "حماس" في العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الجمعة، أن "مقاتلي القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية".

وأكد على أن هناك "جهودا واتصالات مع قطر ومصر تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لكن الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أميركي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار".

كما أكد على أن "محاولات الإدارة الأميركية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، وأن شعبنا الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة".

ودعا حمدان، إلى "تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة، كما دعا المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني. وتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهابي".

المصدر / فلسطين أون لاين