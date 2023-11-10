وزير الخارجية الإيراني: توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "توسيع نطاق الحرب أصبح أمرا لا مفر منه نظرا لتزايد حدة الحرب التي تشنها (إسرائيل) على غزة".

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة لعبد اللهيان على موقع "إكس" مساء الخميس، قال فيها إن "إن وقت استمرار جرائم تل أبيب يقترب من نهايته بسرعة".

وأضاف الوزير أن الحرب التي تشنها (إسرائيل) على غزة منذ أكثر من شهر أظهرت "الوجه الإجرامي والعنيف والعدواني للكيان الصهيوني بشكل واضح في إبادة النساء والأطفال في غزة".

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن "تصاعد الجرائم في غزة سيؤدي إلى تعقيد الوضع في فلسطين والمنطقة".

وأضاف رئيسي، خلال كلمته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن "الدعم الغربي الشامل لـ(إسرائيل) عامل أساسي في استمرار الحرب".

كما قال الرئيس الإيراني إن "ردع (إسرائيل) يتم عبر قطع بعض الدول علاقاتها السياسية والاقتصادية معه".

وأواخر الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني إن مواصلة قتل النساء والأطفال ستؤدي إلى نفاد صبر قوات المقاومة وشعوب المنطقة.

المصدر / وكالات