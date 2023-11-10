شهيد في نابلس والاحتلال يفجر منزلين في الخليل

استشهد شاب فجر اليوم الجمعة متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك أمس، في حين فجّرت قوات الاحتلال منزلي عائلتي الأسيرين محمد وصقر الشنتير، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب ليث نصاصرة (21 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، خلال المواجهات التي اندلعت مساء الخميس في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها 9 مواطنين بالرصاص الحي ومواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وفي الخليل، فجّرت قوات الاحتلال منزلي عائلتي الأسيرين محمد وصقر الشنتير، فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل، الليلة الماضية، وفرضت منع تجوال في منطقة "دوار التحرير" وصوًا إلى "خلة مناع"، واندلعت مواجهات مع عدد من الأهالي في "دوار التحرير".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أخرجت عائلتي الأسيرين الشنتير من منزليهما في منطقة "خلة مناع" بالخليل، وأخرجت سكان المنازل المجاورة، تمهيدا لتفجير المنزلين.

ويتكون كل منزل من طابقين، مساحتهما تزيد عن 600 متر مربع، ويقطن فيهما 25 فردا.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت ليلة أمس، عائلتي الأسيرين محمد مصطفى الشنتير، وصقر أكرم الشنتير، بإخلاء المنزلين وتفريغ محتوياتهما، تمهيدا لهدمهما في أي لحظة.

ونفذ الشابان الشنتير، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، يوم 21 آب/ أغسطس 2023، أسفرت عن مقتل مستوطنة، وإصابة مستوطن آخر بجروح حرجة. وفجر الثلاثاء؛ 22 آب 2023، أعلن جيش الاحتلال اعتقال منفذي العملية.

وشهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية فجر اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال التي توغلت بالأليات، وداهمت العشرات من منازل المواطنين، مما أسفر عن اعتقال العديد من المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات