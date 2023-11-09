مالية رام الله تعيد أموال "المقاصة" للاحتلال وتعلن تأخير الرواتب

أكدت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها أعادت، حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع "إسرائيل" مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب شهر تشرين الأول.

وقالت مالية السلطة، في بيان صحفي اليوم الخميس إن سلطات الاحتلال "قامت باقتطاع 600 مليون شيقل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".

وأضافت: "بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها، إذ تمت فعلا إعادة المبلغ المنقوص صباح اليوم الخميس".

وتابعت: بما أن أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، فإننا نعلمكم بكل أسف بأنه لهذا السبب سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر تشرين الأول" الماضي.

وأكدت الوزارة أنها "ستُعلم الجمهور بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول".

المصدر / فلسطين أون لاين