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مفوض حقوق الإنسان: العقاب الجماعي بغزة يرقى لجريمة حرب

09 نوفمبر 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، بأن العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل) على المدنيين في فلسطين يرقى إلى مستوى "جريمة حرب" تماما مثل إجلائهم القسري غير القانوني.

جاء ذلك في تصريح صحفي أمس الأربعاء، عقب زيارته معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة.

وذكر تورك أن قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار منذ 16 عاما، كان يوصف قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول بأنه "أكبر سجن مفتوح في العالم".

وتابع: "العقاب الجماعي الذي تمارسه (إسرائيل) على المدنيين في فلسطين يرقى إلى مستوى جريمة حرب تماما مثل إجلائهم القسري غير القانوني".

وشدد تورك على أن "القصف الإسرائيلي المكثف على غزة يقتل ويشوه ويجرح بشكل خاص النساء والأطفال، وأن ذلك يشكل عبئا لا يطاق على جميع المدنيين".

وأفاد بأن "مصر لعبت دورا رئيسيا في إيصال المساعدات الإنسانية التي تنتظر عند معبر رفح الحدودي إلى غزة".

المصدر / وكالات
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