شهيدان وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم والخليل

استشهد مواطنان في مدينتي الخليل وبيت لحم، وأصيب أخرون في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، فجر اليوم الخميس.

‏وقالت وزارة الصحة، إن الشهيدين هما، أنس أبو عطوان (31 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة دورا قضاء الخليل، ومحمد فريد صواب (51 عاما) استشهاد جراء إصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين في دورا وبيت فجار، إثر اقتحام أليات الاحتلال مناطق في البلدتين فجرا.

وفي مخيم الأمعري بمدينة البيرة، أصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحي سطح مرحبا في البيرة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أصيب خلالها ستة مواطنين بالرصاص الحي، بينها 5 إصابات في الفخذ وواحدة في البطن.

كما أصيب مواطنان بالرصاص الحي، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي بقدميهما خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بيت فوريك.

وكانت عدد من الآليات العسكرية اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين حاولوا التصدي لهم.

وأصيب مواطنان آخران، برصاص الاحتلال في مدينة طوباس، إثر اقتحامها فجر اليوم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بشظايا الرصاص الحي في الظهر والرقبة، وآخر برضوض شديدة في الكاحل جراء السقوط.

وذكرت مصادر في الضفة الغربية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان والسيدات والفتيات خلال اقتحامها العديد من مناطق الضفة منذ منتصف الليل وحتى وقت مبكر من صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات