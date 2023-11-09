34 يوما على العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى والاحتلال يقصف محيط الشفاء

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، بمواصلة جيش الاحتلال غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وتدمير المنازل والمباني على رؤوس ساكنيها مخلفا عشرات الشهداء والإصابات، و في حين تدور اشتباكات عنيفة على الأرض في أكثر من محور في محافظتي غزة وشمال غزة.

ففي مخيم جباليا ارتقى 9 شهداء على الأقل في قصف استهدف فجر اليوم الخميس، منزلا سكنيا، كما رصدت انفجارات عنيفة وحرائق شمال غرب مدينة غزة وفي محيط مخيم الشاطئ للاجئين، وطال القصف مخبزا في حي الشجاعية شرق غزة ودمره بالكامل.

وقصفت طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع أدى إلى استشهاد 6 مواطنين، وإصابة آخرين بجراح.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع وصل عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء غارة استهدفت شارع البركة في المدينة صباح اليوم.

وفي غزة، أغارت طائرات الاحتلال على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي المكتظ بعشرات آلاف النازحين وألاف الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والتمريضية.

وسقطت شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة، وتحديدا مخيم الشاطئ غربي المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى النصر غرب غزة، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات.

وطالت الغارات الجوية منتصف الليل العديد من المناطق خصوصا في غزة والشمال، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية على من شمال القطاع إلى أقصى جنوبه.

ميدانيا، اندلعت معارك عنيفة في شوارع مدينة غزة، خصوصا في محوري جنوب شرقي المدينة، وجنوب غربي المدينة قرب حي تل الهوى.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغات متلاحقة عن تصدي مقاتليها للقوات المتوغلة في عدة محاولة بغزة وشمال القطاع، مؤكدة وقوع إصابات محققة في جنود الاحتلال والأليات.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات