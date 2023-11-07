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رئيس فنزويلا: الكيان الإسرائيلي زرع أيديولوجيا أكثر خطورة من النازية

07 نوفمبر 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنّ (إسرائيل) تقصف المستشفيات في قطاع غزّة، وتقتل المرضى والجرحى والأشخاص الذين تُركوا بلا منازل.

وأشار مادورو إلى أنّ كيان الاحتلال دمّر مسجداً عمره أكثر من ألف عام، إضافةً إلى كنيسةٍ كاثوليكية أرثوذكسية، وهاجم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت مادورو إلى أنّ الاحتلال "زرع أيديولوجيا أكثر خطورة من النازية، أولاً ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم يأتي دور الشعوب العربية والإسلامية والمسيحية".

وفي وقتٍ سابق، كان الرئيس الفنزويلي قد أكّد أنّ (إسرائيل) ترتكب إبادةً جماعية بحق الفلسطينيين، لافتاً إلى أنّ فنزويلا ستقدم دعماً إنسانياً لقطاع غزّة.

ودعا مادورو إلى عقد مؤتمرٍ دولي طارئ وعاجل للقوى العظمى من أجل التوصل إلى اتفاق لإيقاف الحرب على غزة.

وكان قد شدّد على أنّ (إسرائيل) تمارس الأعمال النازية في قطاع غزّة، وتهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الحشود التي خرجت في الكثير من الدول وحّدت صوتها ضد الإبادة الجماعية.

المصدر / الميادين
#قطاع غزة #فنزويلا #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

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