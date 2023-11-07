70 بالمئة من أهالي القطاع نزحوا قسرا عن منازلهم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن 70 بالمئة؜ من أهالي قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

وقال المكتب في بيان صحفي تحت عنوان "أرقام وإحصاءات إنسانية مخيفة"، إن 70 بالمئة؜ من أهالي قطاع غزة (2.3 مليون نسمة) باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات الصهيونية.

وأضاف أن نحو 2 بالمئة من إجمالي أهالي القطاع باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات القطاع تستقبل بالمتوسط جريحا في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة وأن متوسط الشهداء من الأطفال 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

وأكد المكتب أن "30 ألف طن من المتفجرات قصف بها قطاع غزة، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع".

ولفت إلى أن نصف مستشفيات غزة و62 بالمئة؜ من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

وأوضح أن "50 بالمئة؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات وأن 10 بالمئة؜ من الوحدات السكنية هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن".

وتابع: "33 بالمئة؜ من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9 بالمئة؜ منها خرجت عن الخدمة، وأن 14 بالمئة من مساجد قطاع غزة تضررت، و5 بالمئة منها هدمت بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين