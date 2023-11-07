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مجلس الأمن يفشل مجددا بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة

07 نوفمبر 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة عليه منذ 32 يوما.

وعقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة هي الجلسة الثالثة خلال شهر لبحث سبل وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة.

وقال روبرت وود، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريحات عقب الجلسة، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد".

وذكر وود أن مسألة وقف إطلاق نار إنساني طرحت في الجلسة، لكن لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة حولها في المجلس.

من جهته، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، إنه بطلب من بلاده والإمارات عقد المجلس جلسة لمناقشة "الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة".

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف مواطن، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين.

المصدر / الأناضول
#وقف اطلاق النار #العدوان على غزة #مجلس الأمن

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