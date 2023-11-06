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خاص مسؤول هندسة "ناصر الطبي" يحذر من توقف المولدات الكهربائية

06 نوفمبر 2023 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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مسؤول هندسة "ناصر الطبي" يحذر من توقف المولدات الكهربائية
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

حذر مدير دائرة الهندسة والصيانة في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، صبحي قشطة، من توقف المولدات الكهربائية في المجمع في أي وقت، بسبب استمرار عملها على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

وقال قشطة لصحيفة "فلسطين": إن "المولدات الكهربائية داخل مجمع ناصر الطبي تحولت إلى محطات لتوليد التيار الكهربائي بعد انقطاع التيار، رغم أنها خصصت للطوارئ وتعمل لساعات محدودة".

وأوضح أن احتياج المولدات الكهربائية داخل مجمع ناصر إلى 5 آلاف لتر من السولار من أجل ضمان استمرارية عمله وتجنب موت الجرحى.

وأشار إلى أن السولار داخل المستشفى نفذ ويتم الاعتماد على بعض المؤسسات التي تقوم بإيصال السولار لتشغيل المولدات.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" حذرت من أن أن خطر الموت يحدق بنحو 120 طفلا من حديثي الولادة، يرقدون في حاضنات في مستشفيات قطاع غزة، أغلبهم يعيشون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت اليونيسف أن قرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع يهدد حياة هؤلاء الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #نواب خان يونس #أزمات الوقود

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