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(حشد) تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

06 نوفمبر 2023 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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(حشد) تدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) المجتمع الدولي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يستمر لليوم 31 على التوالي، وتسبب في استشهاد أكثر من 10 آلاف مدني، بينهم 4000 طفل، وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

وأدانت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، والتي تشمل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، وقطع المياه والكهرباء والاتصالات عن السكان.

وحذرت الهيئة من استمرار العدوان الإسرائيلي، الذي يهدد بكارثة إنسانية، حيث يعيش المدنيون في قطاع غزة أوضاعا صعبة للغاية، تشمل نقص الغذاء والماء والدواء، وانتشار الأوبئة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان حماية المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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