مراسل قناة أمريكية: كتائب القسام قتلت 20 جنديا في كمين بغزة

كشف مراسل قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، تراي يينغست، عن مقتل أكثر من 20 جنديا من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة في قطاع غزة.

ويرافق مراسل قناة فوكس نيوز قوات الاحتلال التي توغلت في الأيام الأخيرة في محاور مفتوحة في قطاع غزة.

وأوضح المراسل الأمريكي أن "الاشتباكات وقعت خلال محاولة جيش الاحتلال التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه وسط قطاع غزة".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بلاغات عدة تدميرها عددا من آليات الاحتلال في جنوب مدينة غزة وشمالها، فيما قال جيش الاحتلال إن 30 من جنوده قتل منذ بدء التوغل البري الأسبوع الماضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ واحد وثلاثين يوما، عدوانا على غزة، يدمر فيه البنايات السكنية ومنازل المواطنين فوق رؤوس ساكنيها، ما أدى إلى استشهاد 9770 مواطنا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين