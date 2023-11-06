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إيران تتوعد أمريكا بـ"ضربات كبيرة" إن لم توقف الحرب على غزة

06 نوفمبر 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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حذر وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، الولايات المتحدة من "ضربات كبيرة في حال لم توقف الحرب على قطاع غزة".

وقال آشتياني، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يجب على واشنطن وقف الحرب وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة" مهددا إياها بـ"ضربات كبيرة".

وأضاف الوزير الإيراني: "ننصح الأمريكيين بأن يوقفوا الحرب وينفذوا وقف إطلاق النار في غزة فورا، وإلا سوف يواجهون ضربات كبيرة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 31 يوما عدوانا مدمرا على غزة، استشهد فيه أكثر من 9770، منهم 4800 طفل و2550 امرأة و596 مسنا، فيما أصيب أكثر من 24 ألفا آخرين.

 

المصدر / وكالات
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