رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولي "فشل" بالإيفاء بواجباته تجاه غزة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن "المجتمع الدولي فشل بالإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة"، التي تعاني قصفا صهيونيا مدمرا منذ شهر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أجراه السوداني مع الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي، في العاصمة طهران التي وصلها صباحا، وفق ما وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال السوداني إن "المجتمع الدولي فشل بالإيفاء بواجباته تجاه أهالي غزة".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية كانت الأبرز" في اجتماعه مع الرئيس الإيراني.

وصباح اليوم، وصل السوداني العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الرئيس الإيراني يحمل أميركا المسوؤلية

بدوره، قال الرئيس الإيراني، ابراهیم رئیسي، إنّ "إيران والعراق ينسقان موقفهما المشترك تجاه قضية فلسطين ومظلومیة الشعب الفلسطيني".

وأضاف رئيسي: "ينبغي وقف القصف ووقف إطلاق النار، وتقديم العون والمساعدة لشعب غزة المظلوم والقوي في أسرع وقت ممكن".

وأكّد أنّ ما يجري في غزة "جريمة بشعة وجريمة ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وقتل أطفال، ينفذها اليوم الكيان الصهيوني بدعم من الأميركیین وبعض الدول الأوروبية".

ورأى الرئيس الإيراني أنّ "الکیان الصهيوني انهار والأميركيون يريدون إبقائه واقفاً على قدميه"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التعويض عن هذا الفشل المشين والذریع للکیان الصهيوني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيسي: "نتعاون وندعم أي إجراء يتم على مستوى الدول الإسلامية، والدول الإقليمية والدولية لمنع الكيان الصهيوني والهیئة الأميركية الحاكمة من قتل شعب غزة الأبرياء والمظلومين والأقوياء".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لأنّ "الولايات المتحدة تقدم الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمساعدات المالية للکیان الصهيوني من أجل ارتکاب جرائم القتل والأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، وهي في الواقع تشجع هذا الکیان".

وفيما وصف ادعاء الأميركيين بتقدیم المساعدة إلی غزة وإعلان وقف إطلاق النار بـ"الكذب التام"، رأى رئيسي أنّ "هذا الادعاء لا يتوافق مع ما يفعله الأميركيون"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين یفتحون عملياً أيدي الکیان الصهيوني على القتل والمجزرة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي".

وحمّل الرئيس الإيراني الولايات المتحدة، والدول الداعمة لـ(إسرائيل) مسؤولية هذه الجرائم، قائلاً: "نعتقد أنهم شرکاء فيها".

المصدر / وكالات