18 وكالة أممية تطالب بوقف العدوان الصهيوني على غزة

طالب مسؤولو ثمانية عشر وكالة رئيسية تابعة للأمم المتحدة بوقف فوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات.

وأعرب مسؤولو الوكالات الأممية في بيان مشترك، عن "غضبهم من عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة"، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار"، وبإدخال مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وجاء في البيان "يتعرض شعب بكامله للحصار والهجوم، ويُحرم من الوصول إلى الحاجيات الضرورية، ويُقصَف السكان في منازلهم وفي الملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة".

وكان العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعربوا في بيانات عن إدانتهم للقصف الوحشي الذي طال المنازل والعمارات السكنية ودور العبادة والمؤسسات الصحية بغزة.

وقال غوتيريش: إن "المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، يُحاصرون منذ ما يقرب من شهر ويُحرمون من المساعدات، ويقتلون، ويُقصفون". وشدد على ضرورة وقف ذلك.

المصدر / قدس برس