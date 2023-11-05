4 شهداء باشتباكات في أبو ديس والخليل واعتقالات بالضفة والقدس

استشهد 4 شبان، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة منهم خلال اشتبااكات مع الاحتلال في أبو ديس، ورابع في نوابا بالخليل، في حين شهد مخيم جنين اشتبااكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

واستشهد 3 شبان وأصيب 5 آخرون بجراح وصفت بين متوسطة وخطيرة، عقب اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس.

وبعد اشتباكات استمرت لساعات، استشهد المطارد نبيل حلبية (20 عاما) صباح اليوم، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنزل الذي تحصن داخله حلبية في أبو ديس.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب موسى زعرور (22 عاما)، ومهند عفانة (20 عاما)، برصاص الاحتلال في أبو ديس، وإصابة 5 شبان بإصابات متفاوتة.

وسجلت 6 إصابات بينها 3 بحالة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المنزل الذي حصار الاحتلال داخله الشهيد حلبية.

وفي الخليل، استشهد الشاب أحمد دبابسة (22 عاما) صباح الأحد، برصاص الاحتلال في بلدة نوبا، بحسب وزارة الصحة.

واستشهد دبابسة متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، كما أصيب شاب آخر برصاص الاحتلال في القدم.

وشهدت البلدة اقتحام قوات الاحتلال، ومداهمة متنزه وتفتيشه تفتيشا دقيقا، واعتقال 14 عاملا من عمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب فيها الشاب دبابسة.

واندلعت مواجهات اشتباكات مسلحة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فجر اليوم، تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لعدد من مدن والقرى والمخيمات التي شهدت مواجهات شديدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الخليل وقصره جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية وحوسان غرب بيت لحم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في نابلس وفي بلدة عزون بقلقيلية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات شرقي نابلس.

مداهمات واعتقالات

ودهمت قوات الاحتلال حي الألمانية والحي الشرقي بـمدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه جنود وآليات الاحتلال العسكرية.

ودفع جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية وجرافة من طراز "D9" إلى مدينة جنين ومخيمها، حيث شهدت شوارع المخيم والمدينة اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير، بأن الاحتلال اعتقل كلًا من: الشيخ وليد جلامنة وهو والد المطارد محمد جلامنة من حي خروبة، والأسيرين المحررين محمد الصانوري وغسان الأطرش، والشبان قصي الهصيص، ومجد الجزرة، وأحمد وليد جلبوني، من أحياء مدينة جنين.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة، وذكر شهود عيان أن قوات خاصة إسرائيلية دهمت مخيم طولكرم للاجئين وسمعت أصوات إطلاق نار داخل المخيم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يعقوب حسين، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الجلزون، والاعتداء عليه بالضرب المبرح ما تسبب بإصابته بجراح، وفق رواية عائلته.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي أمير أبو عرام، والباحث محمد القدومي، والأسير المحرر مصعب سعيد، عقب دهم منازلهم في بلدة بيرزيت.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت الشابين عوني الشخشير وهو أسير محرر من منزله في حي رفيديا، والشاب عدي الفاخوري من "كروم عاشور".

وتعرضت آليات الاحتلال لعمليات إطلاق نار قرب مخيم بلاطة للاجئين وفي منطقة المقاطعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بلال عوايصة، عقب دهم منزل عائلته في مخيم الفارعة قضاء طوباس، بالإضافة إلى تيسير الجمل ونجله الشاب إياد، عقب اقتحام المنطقة الجنوبية بـمدينة الخليل،

واستهدف المقاومون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، ما أدى لتعطل آلية عسكرية بعد استهدافها على طريق كفر ثلث- عزون قضاء قلقيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات