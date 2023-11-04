الكيلة: القانون الدولي يستباح على عتبات مشافي غزة

قالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، إن (إسرائيل) في حربها على قطاع غزة تـ"تنكر بالكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل مجازره إلى المستشفيات ومحيطها، دون أي تدخل للمجتمع الدولي، وللدول التي ينبغي عليها حماية القانون الدولي" .

وأشارت إلى أن "الصمت الدولي على هذه المجازر المتتالية هو ضوء أخضر يُمنح لإسرائيل للإمعان بالدم الفلسطيني وارتكاب فظائع أخرى".

ونبهت إلى أن الاحتلال "يتعمد استهداف المستشفيات ومحيطها، إضافة لقصف مولدات الطاقة للمشافي في خطوةٍ يقصد بها إلحاق أكبر أذى ممكن بالمواطنين في قطاع غزة، وإيقاع أكبر عدد من الضحايا".

وقالت إن "استهداف الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر (أمس الجمعة) تعد جريمة حرب يجب على العالم الوقوف أمامها، والتدخل الفوري لوقف الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية في التأييد والتنديد.

وعدت الكيلة أن "كل القوانين التي نصت على حماية الطواقم الطبية والإسعافية ألغيت من طرف دولة الاحتلال، ما يعني أن تلك الطواقم تستهدف عمداً وتقصف بقصد قتل الطبيب والمريض".

المصدر / فلسطين أون لاين