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جيش الاحتلال يقر مقتل 4 جنود في غزة بينهم قائد سرية

04 نوفمبر 2023 . الساعة 20:31 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يقر مقتل 4 جنود في غزة بينهم قائد سرية

اقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل 4 من جنوده في قطاع غزة، بينهم قائد سرية.

وقال في بيان صحفي إن "الجنود الأربعة القتلى هم 3 من لواء (جفعاتي) والرابع من وحدة (شالداغ) المختصة بجمع المعلومات".

وأكد "ارتفاع عدد ضباطه وجنوده الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 345، بينهم 29 منذ بداية العملية البرية قبل نحو أسبوع".

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة قد أكد، أن أعداد القتلى من جنود جيش الاحتلال "أكبر بكثير" مما يعلنه جيش الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، إن "القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك". وخاطب الإسرائيليين قائلا، "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".

المصدر / فلسطين أون لاين 
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