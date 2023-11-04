2040 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أفاد نادي الأسير، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 مواطنا على الأقل بالضفة الغربية، فجر السبت، ليرتفع إجمالي الأسرى إلى 2040 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.

وأوضح نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنًا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وبيّن أن من بين الأسرى 25 مواطنًا من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وأشار إلى أن عدد الأسرى في الضفة الغربية "ارتفع إلى ما يزيد عن 2040 مواطنا منذ 7 أكتوبر الماضي" وأنه "رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".

وطالت حملة الاعتقالات الأوسع في السنوات الأخيرة، والمتواصلة منذ السابع من أكتوبر أساتذة وطلبة جامعات وأسرى محررين ونشطاء حقوقيين وصحفيين ومهندسين وسيدات.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في حجم الاعتداءات والمداهمات لمنازل المواطنين، من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال، وذلك بالتوازي مع الحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة، والتي أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد وإصابة آلاف المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين