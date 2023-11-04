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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة لإيواء النازحين في مخيم جباليا

04 نوفمبر 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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من قصف مدرسة في منطقة الصفطاوي شمال غزة أمس الجمعة كانت تضم آلاف النازحين

قصف طائرات الاحتلال، صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا اللاجئين شمالي قطاع غزة.

‏وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا ما أدى لاستشهاد 12 مواطنا، و إصابة العشرات النازحين.

وتعد مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا من أكبر مدارس الإيواء في القطاع والتي تؤوي آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها في ظل قصف الاحتلال لمنازلها وللأحياء السكنية بغزة بشكل عشوائي.

وأمس تعرضت مدرسة أخرى تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة لقصف من الاحتلال، أسفر عن شهداء وجرحى.

واستهدف القصف أكثر من مركز إيواء للنازحين الذين يفود عددهم 600 ألف نازح وفق تقديرات أممية، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بين النازحين.

ولليوم التاسع والعشرين على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وتقصف طائرته المباني والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، كما تقصف المستشفيات والمساجد والمدارس التي تؤوي النازحين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء، والتي بلغت 9227 شهيدا بينهم 3826 طفلا و 2405 إمرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغ عن مفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #مخيم جباليا #العدوان على غزة #مدرسة الفاخورة

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