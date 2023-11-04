مستهدفا مقومات الحياة.. الاحتلال يقصف مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن قوات الاحتلال، تعمدت في الساعات الأخيرة استهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة بالقصف الجوي، لإخراجها عن الخدمة.

وأوضح معروف في بيان صحفي اليوم السبت، أن الاحتلال ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأضاف البيان، "تم رصد قصف مولد مستشفى الوفاء ومولد يغذي مؤسسات إعلامية بشارع الوحدة ومولد يغذي عدد من المطاعم في ذات الشارع".

وتابع، كما "قصفت طائرات الاحتلال مشاريع طاقة شمسية على العديد من العمارات والأبنية السكنية وكذلك فوق معهد الأمل للأيتام ومؤسسات أهلية أخرى".

وقالت معروف، أن هذه الاستهدافات تتزامن مع قصف الاحتلال لتجمعات المواطنين أمام مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر، في جريمة مركبة ضد هذه المرافق الصحية والمدنيين النازحين إليها والمحتمين بها.

وفي رفح جنوبي القطاع، أقدم جيش الاحتلال فجر اليوم على قصف خزان مياه عمومي يغذي عدة أحياء شرق المحافظة، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء العدوان.

كما دمر الاحتلال، صباح اليوم، مسجدين في حيي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة،.

وقالت مصادر محلي، إن طيران الاحتلال دمّر في ساعتين مسجد "علي بن أبي طالب" في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد "الاستجابة" بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكد معروف أن هذه المحرقة الاجرامية المسعورة ضد شعبنا وأرضنا ومقدراتنا التي يقوم بها المحتل منذ ٢٩ يوما، ولا يستثني فيها أحد ولا يتوقف أمام أي محرمات أو خطوط حمراء ولا يأبه للقانون الدولي؛ هي نتيجة طبيعية للموقف المخزي من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين