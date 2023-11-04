كولومبيا وفنزويلا تدينان القصف الإسرائيلي على مستشفى الشفاء

أدان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل قصف طيران الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة.

وعبر حسابه على منصة "إكس" استنكر بيترو القصف على مستشفى الشفاء بغزة.

وأضاف: "جريمة حرب جديدة. لقد قلت للرئيس (الأمريكي جو) بايدن. إذا استمرت المذبحة وتم تدمير القانون الدولي في العالم، فستحل الهمجية مكان الديمقراطية، التي هي مشروع الإنسانية".

وأجرى بيترو، الذي يزور الولايات المتحدة لحضور قمة قادة تحالف الرخاء الاقتصادي في الأمريكتين، لقاءا خاطفا مع الرئيس جو بايدن قبل القمة.

بدوره شبّه وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة بـ "عملية تدمير على الطراز النازي".

وعبر حسابه على مواقع التواصل، شدد جيل على ضرورة وقف الهمجية على الفور.

وقال: "الصور والتصريحات التي نتلقاها كل يوم تكشف جرائم الحرب التي ترتكبها دولة (إسرائيل)"، مؤكدا ضرورة محاكمتها على جرائمها.

كما قالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: "تدين فنزويلا بأشد العبارات قصف قافلة الإسعاف التي تقل المصابين ومستشفى الشفاء"، وأكد ضرورة المحاسبة على هذا القصف الذي يشكل جريمة حرب، في محكمة دولية

ونفت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، "ادعاءات" تل أبيب بأن عناصر من حركة "حماس" كانوا يستخدمون سيارة الإسعاف التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مجمع الشفاء الطبي.

المصدر / الأناضول