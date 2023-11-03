قصف إسرائيلي يوقع شهداء من النازحين جنوب غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الجمعة، استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، خلال نزوحهم من شمال غزة إلى جنوبها على طريق الرشيد الساحلي.

وأظهر مقطع مصور لشاب فلسطيني يستقل دراجة هوائية عددا من الجثث والأشلاء ملاقاة على الأرض نتيجة استهداف من قبل القوات الإسرائيلية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي: "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزر راح ضحيتها عدد من الفلسطينيين كانوا يتجهون لمناطق الجنوبية للقطاع غزة عبر الطريق الساحلي".

وأضاف: "شهداء مجزرة الطريق الساحلي كان من المفترض أن يتوجهوا إلى المناطق الذي زعم الاحتلال أنها آمنة".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9227 شخصا جراء العدوان الإسرائيلي البربري المتواصلة على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين