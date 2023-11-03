"واشنطن بوست": (إسرائيل) تصنع الخراب بوحشيتها

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالاً تحت عنوان "(إسرائيل) تصنع الخراب وقد تسميه سلاماً"، أوضحت فيه أنّ السياسيين الإسرائيليين يصوّرون حربهم المستمرة في قطاع غزة على أنها "حرب عدالة"، في وقتٍ يسببون أزمة إنسانية عميقة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ "السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصوّرون حملتهم المستمرة في قطاع غزّة على أنها حرب عدالة وانتقام ضد حركة حماس".

وتابعت: "في حماستها لمعاقبة حماس، تسببت (إسرائيل) بالفعل في إثارة أزمة إنسانية عميقة في الجيب المحاصر الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وقتلت أكثر من 8500 شخص، بما في ذلك أكثر من 3500 طفل، ودمرت آلاف المباني في المنطقة المزدحمة وسط قصف جوي لا هوادة فيه".

كذلك، قالت إنّ آخر ضربة وحشية وقعت يوم الثلاثاء الماضي، عندما أسقطت قوات الاحتلال قنابل على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان في شمالي غزة، مضيفةً أنّ هذه القنابل كانت "ظاهرياً للقضاء على قائد عسكري كبير في حماس. لكن القنابل سوت حياً بأكمله بالأرض، ودمرت نحو 20 مبنى، وفقاً للروايات المحلية، وقتلت أكثر من 100 شخص".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ28 على التوالي، مستهدفاً منازل الآمنين، فيما تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 10 آلاف، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 ألف بجراح مختلفة.

المصدر / قدس برس