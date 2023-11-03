فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام: أجهزنا على 4 جنود صهاينة من مسافة صفر شمال غزة

8 شهداء وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

الرئيس الكولومبي يستنكر استخدام الاحتلال "الفوسفور الأبيض" بغزة

حزب الله يدخل سلاح المسيَرات وصواريخه تضرب الشمال المحتل

القدرة: الاحتلال منع سفر الجرحى للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر

ألمانيا تعلن حظر أنشطة حركة حماس في البلاد

قيادي في حماس يحذر من إفراغ غزة ويتهم أميركا بتزويد الاحتلال بأسلحة محرمة

غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات تابعة لجيش الاحتلال على تخوم غزة

حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

"واشنطن بوست": (إسرائيل) تصنع الخراب بوحشيتها

03 نوفمبر 2023 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
...

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالاً تحت عنوان "(إسرائيل) تصنع الخراب وقد تسميه سلاماً"، أوضحت فيه أنّ السياسيين الإسرائيليين يصوّرون حربهم المستمرة في قطاع غزة على أنها "حرب عدالة"، في وقتٍ يسببون أزمة إنسانية عميقة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ "السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يصوّرون حملتهم المستمرة في قطاع غزّة على أنها حرب عدالة وانتقام ضد حركة حماس".

وتابعت: "في حماستها لمعاقبة حماس، تسببت (إسرائيل) بالفعل في إثارة أزمة إنسانية عميقة في الجيب المحاصر الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، وقتلت أكثر من 8500 شخص، بما في ذلك أكثر من 3500 طفل، ودمرت آلاف المباني في المنطقة المزدحمة وسط قصف جوي لا هوادة فيه".

كذلك، قالت إنّ آخر ضربة وحشية وقعت يوم الثلاثاء الماضي، عندما أسقطت قوات الاحتلال قنابل على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان في شمالي غزة، مضيفةً أنّ هذه القنابل كانت "ظاهرياً للقضاء على قائد عسكري كبير في حماس. لكن القنابل سوت حياً بأكمله بالأرض، ودمرت نحو 20 مبنى، وفقاً للروايات المحلية، وقتلت أكثر من 100 شخص".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ28 على التوالي، مستهدفاً منازل الآمنين، فيما تجاوز عدد الشهداء والمفقودين في القطاع 10 آلاف، بالإضافة إلى إصابة نحو 32 ألف بجراح مختلفة.

المصدر / قدس برس
#قطاع غزة #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة