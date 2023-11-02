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السعودية تطلق حملة تبرعات شعبية لدعم غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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العلم السعودي

وجّه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بإطلاق حملة تبرعات شعبية عبر الإنترنت لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية /واس/، بأن "الملك سلمان وولي العهد وجّها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة (ساهم) التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وقال عبد الله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان، بحسب الوكالة، إن "هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به".

وأضاف الربيعة أن "المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

وسجلت الحملة حتى ساعات الظهيرة نحو 20 ألف متبرّع، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 55 مليون ريال سعودي، (نحو 14 مليون دولار أمريكي)، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.

ومنذ 27 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة واستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مكافحة تبييض الأموال #الاراضي السعودية

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