فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: تصريحات البيت الأبيض حول إدارة غزة بعد العدوان وقحة ومرفوضة

الاحتلال يقر بمعارك "ضارية" في غزة وارتفاع قتلاه من الجنود والضباط إلى 332

السعودية تطلق حملة تبرعات شعبية لدعم غزة

850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

مجزرة عائلتي "صلاح وأبو عبيد"... قبر جماعي وشاهد واحد على الجريمة

الصحة: 9 آلاف شهيد و32 ألف جريح منذ بدء العدوان على غزة

"الغارديان" تهاجم فشل الاستجابة الإنسانية في حرب الاحتلال على غزة

"الأورومتوسطي: الاحتلال أسقط ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة

بوتين يوقّع على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية

تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال بالقدس تزامنًا مع الحرب على غزة

850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

02 نوفمبر 2023 . الساعة 15:27 بتوقيت القدس
...
850 طبيبا أردنيا يعلنون تطوعهم للذهاب إلى غزة

أكد نقيب الأطباء الأردنيين، زياد الزعبي، أن 850 طبيبا أردنيا، بينهم 250 مختصا، سجلوا كمتطوعين للذهاب إلى غزة، وذلك بعد أن فتحت نقابة الأطباء باب التطوع لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأكد الزعبي، بحسب ما نقلت عنه قناة /المملكة/ الأردنية، اليوم الخميس، أن باب التطوع مازال مفتوحا لتسجيل المزيد من الأطباء.

وكشف أن مجلس النقباء في الأردن قرر إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى وبدعم مالي كامل من المجلس.

وتحدث عن "اتصالات تجرى حاليا مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين ليكون المستشفى الميداني في رفح، حيث يجري استقبال جرحى من غزة، كما تُجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى لتأمين موقع للمستشفى داخل القطاع أو على الحدود مع الجانب المصري" لكن الزعبي أكد أنه "لم يتلق أي إجابة حتى اللحظة".

وقال إن مجلس النقباء "سيعرض اقتراحا على القوات المسلحة الأردنية ليكون المستشفى الميداني المقترح بجانب المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع أو تزويد المستشفى الميداني الأردني في القطاع بالأطباء والكوادر الصحية الأخرى المتطوعين من النقابة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 9 ألاف فلسطيني، وإصابة 32 ألفا آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / وكالات
#غزة #طلال أبو غزالة، #بيبه مودينيزه #ناء ثلاث مدن مصرية في قطاع غزة. #طبيب عرفات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة