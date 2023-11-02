شهيدان و5 إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة وقلقيلية

استشهد شابان وأصيب خمسة أخرين، اليوم الخميس، خلال مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينتي قلقيلية والبيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب قصي مزيون (24 عاما)، من قلقيلية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصيب بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

واقتحمت قوات الاحتلال حي نزال في قلقيلية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفي البيرة، اندلعت اشتباكات بعد أن تسللت وحدة من المستعربين إلى المدينة، حيث تم اكتشافها في شارع نابلس، ودارت اشتباكات في المكان خلفت إصابات، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لتخليص عناصر الوحدة.

ووسط الاشتباكات، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها المدينة، إذ تمركزت قوات الاحتلال بجانب سوبرماركت "الشيني"، وتعمدت إطلاق النار بشكل عشوائي.

وأفاد شهود عيان أن شابا أصيب برصاصة في رأسه، ونقل على أثرها إلى المستشفى، حيث أعلن عن اسشتهاده لاحقا، بينما سجلت 3 إصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وأشارت تلك المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من شارع نابلس، لم تعرف هويتهما بعد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوا من مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات