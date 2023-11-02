فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسام: دمرنا 4 آليات وأجهزنا على قوة راجلة إسرائيلية في بيت حانون

"الصحة العالمية": مستشفى السرطان بغزة متوقف عن العمل

طبيب نرويجي: وجود قاعدة عسكرية بمستشفى الشفاء كذبة إسرائيلية

زلزال يضرب الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور

اليمن: إطلاق دفعة كبيرة من المسيرات باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

حرب الأنفاق تحتدم.. أولى شهادات جنود الاحتلال تتدفّق من غزة

مجلس الأمة الكويتي يقر 13 توصية لدعم الكفاح الفلسطيني

معروف يحذر من خروج جميع المستشفيات عن الخدمة بسبب العدوان

إيران وتركيا تدعوان إلى مؤتمر إقليمي لمنع اتّساع نطاق الحرب

عدوان الاحتلال يوقف عمل المستشفى الوحيد لمرضى السرطان بغزة

روسيا: (إسرائيل) دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

02 نوفمبر 2023 . الساعة 07:36 بتوقيت القدس
...

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "(إسرائيل) ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

وأشار نيبينزيا، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للمنظمة العالمية بشأن فلسطين، مساء الأربعاء، إلى أن "الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي (إسرائيل) تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة".

وأكد دعوة "بلاده لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها".

وقال: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

وأضاف: "عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".

وتابع: "لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض".

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أحدث دمارا هائلا، استشهد خلاله أكثر من 8800 مواطن، وأصيب 22219.

المصدر / قدس برس
#إسرائيل #قطاع غزة #روسيا #العدوان على غزة #الاحتلال الإسرائيلي #مجلس الأمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة