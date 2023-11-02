روسيا: (إسرائيل) دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها

قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "(إسرائيل) ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

وأشار نيبينزيا، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للمنظمة العالمية بشأن فلسطين، مساء الأربعاء، إلى أن "الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي (إسرائيل) تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة".

وأكد دعوة "بلاده لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها".

وقال: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

وأضاف: "عاجلا أم آجلا، سيتعين سلك هذا المسار (الحل دبلوماسي)، ولكن السؤال كم من الأبرياء سيموتون خلال هذا الوقت".

وتابع: "لا يمكن لروسيا الاتحادية أن تغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة"، لافتا إلى أن "أحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض".

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أحدث دمارا هائلا، استشهد خلاله أكثر من 8800 مواطن، وأصيب 22219.

المصدر / قدس برس