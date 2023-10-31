22  دبابة وجرافة إسرائيلية استهدفتها كتائب القسام بغزة

استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، 22 دبابة وجرافة صهيونية في محاور عديدة من الاجتياح البري الصهيوني لشمال وشرق قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام خلال اليوم، تفاصيلاً لعدد من عمليات الالتحام التي نفذها مقاتلوها، مؤكدة أنها دمّرت وأحرقت عدداً منهم.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام تفجير عبوة بآلية متوغلة شمال غرب غزة بمحور التوام وقتل طاقمها.

وأضافت "القسام" في تصريح مقتضب: "قصفنا تل أبيب وبلدة "نير اسحاق" وقاعدة "نيفاتيم" الجوية برشقات صاروخية رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما أكدت قصف مستوطنة "نير إسحاق" المحاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية "ردا على المجازر بحق المدنيين".

المصدر / فلسطين أون لاين