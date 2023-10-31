جنوب إفريقيا تدعو للتحقيق بانتهاكات الاحتلال في قتل أطفال غزة

دعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى التحقيق بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي في قتل الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبتها وفق ذلك، وذلك على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان، الثلاثاء، إن "أكثر من 3257 طفلا فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر، وأن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في جميع مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019".

وشدد البيان على أن "قتل الأطفال جريمة حرب، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الوفيات بتهم الإرهاب"، مشيرا أن "(إسرائيل) باعتبارها قوة احتلال لا يحق لها الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية".

كما أفادت الوزارة أن "مفهوم حق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها بالوسائل العسكرية يستخدم بشكل خاطئ من قبل البعض، وبشكل متعمد من قبل البعض الآخر، لإضفاء الشرعية على الاستخدام غير القانوني للقوة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

وأكمل البيان أنه "في الوضع الحالي، يجب التحقيق مع من يشجعون ويدعمون ماليا الاستخدام غير القانوني لـ(إسرائيل) للقوة بتهمة المساعدة والتحريض على انتهاكات القانون الدولي".

وذكّرت الوزارة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف طارئ لإطلاق النار والفتح الفوري لممر إنساني لتوفير الغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

وختمت بالقول: "تدعو جنوب إفريقيا أيضاً الأمم المتحدة إلى نشر قوة حماية سريعة لحماية السكان المدنيين من القصف، ويجب على جميع البلدان الملتزمة بالنظام القائم على قواعد ودعم القانون الدولي أن تتحرك فوراً".

المصدر / الأناضول