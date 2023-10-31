وزير الصحة التركي: سنعمل على إعادة الخدمة لمستشفى الصداقة بغزة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواصلة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة خدماته بعد تعرضه لقصف إسرائيلي ليل الأحد-الاثنين.

وعبر منشور في منصة "إكس" قال قوجة: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أنه سيتم اتخاذ إجراءات حتى يتمكن مستشفى السرطان الذي أنشأته بلادنا في غزة من مواصلة عمله".

ومستنكرا قصف المستشفى أضاف: "على الذين يقصفون كل ما يتحرك، حتى محيط المستشفى، أن يجهزوا أنفسهم لمحاسبتهم على ذلك أمام محكمة الضمير الإنساني".

وذكر قوجة أن "المنطقة المحيطة بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي بنته تركيا في غزة، تعرض لقصف شديد يوم (الأحد)".

وأضاف أن "وزارته تلقت معلومات تفيد بسقوط شظايا في غرف المستشفى، وانفجار أنابيب المياه، مع قرب نفاد الوقود، واحتمال انقطاع الكهرباء في أي وقت".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

المصدر / وكالات