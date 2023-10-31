المعشر: "حماس" أكبر من تنظيم ولا يمكن تدميرها

قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إن حركة "حماس" باتت اليوم "أيديولوجية أكبر من تنظيم، ولا يمكن القضاء عليها".

وشدد المعشر، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الأردنيين مساء أمس الاثنين تحت عنوان "سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى"، على أنه "لو استطاعات (إسرائيل) إنهاءها سيخرج حماسات متعددة" وفق تعبيره.

وحمّل المعشر، وهو نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة "كارنيغي" الأمريكية، "العالم بأسره جزءا من المسؤولية عما يجري في غزة الآن... لقد تصرف (العالم) وكأن الاحتلال أمر طبيعي، وكأن وجود الفلسطينيين بسجن كبير لا يشكل مشكلة".

وأضاف "أن هذا الاحتلال هو الأطول في التاريخ الحديث... وضع الفلسطينيين في سجن كبير لا يمكن لأحد أن يتحمله".

واستطرد قائلا إن "غزة موجودة في سجن كبير عمره 20 سنة... الإعلام الإسرائيلي يقول إن الجيش انسحب من غزة في عام 2005... نعم لقد انسحبتم، لكنكم حاصرتموها بسياج وأسوار، ممنوع (على الغزيين) الميناء والمطار... واقعا لم ينسحب الاحتلال، بل حولها (غزة) إلى سجن كبير".

وكشف المعشر عن أن "هناك جهودا تبذل الآن كي تقوم (إسرائيل) بعملية جراحية، يتم خلالها قتل أو أسر قادة من حماس، ثم تعلن بعد ذلك انتصارها".

المصدر / قدس برس