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القسام: مجاهدونا يخوضونا اشتباكات مع قوات الاحتلال في أكثر من محور بالقطاع

31 أكتوبر 2023 . الساعة 07:18 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الياسين 105، في إطار التصدي للقوات المتوغلة من محورين بغزة، منتصف الليل، فيما شهدت محاور أخرى في القطاع اشتباكات عنيفة تصدت فيها المقاومة لقوات الاحتلال.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، فجر الثلاثاء: إن مجاهديها التحموا بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة واستهدفوا 4 آليات بقذائف "الياسين 105 " والعبوات الناسفة.

وكانت دبابات الاحتلال قطعت شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بعد أن توغلت فجرا إلى منطقة مكشوفة تفصل غزة عن المحافظة الوسطى، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع نحو السياج الفاصل.

وأعلنت كتائب “القسام، أنها استهداف ناقلة جند للاحتلال في حي الزيتون شرقي غزة بقذيفة "الياسين 105″.

وفي بلاغ آخر فجر الثلاثاء، قالت كتائب القسام إن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام، أنها تخوض اشتباكا مسلحة مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة.

وفي محافظة خان يونس، أفادت شهود في بلدة القرارة شمالي المحافظة أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال طوال ساعات الفجر.

كما أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات مسلحة إلى الجنوب الشرقي من خان يونس، حيث خاضت المقاومة اشتباكات ضد قوات الاحتلال شرق بلدة الفخاري.

 

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#قطاع غزة #كتائب القسام #طوفان الأقصى

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