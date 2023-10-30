صحيفة أميركية: العدوان الإسرائيلي على غزة يثير موجة من الاحتجاجات العالمية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن حشوداً ضخمة تتظاهر في جميع أنحاء العالم، للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وقدّرت الصحيفة أعداد المشاركين في هذه التظاهرات بالملايين.

وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف تظاهروا في قلب العاصمة البريطانية، بينما تظاهرت حشود أخرى قرب المدرج الروماني (الكولوسيوم) في روما، وفي باريس تحدّت التجمعات المؤيدة لفلسطين الحظر المفروض وعبّرت عن دعمها لغزة.

وتابعت الصحيفة، خارج السفارة الأميركية في كوالالمبور بماليزيا احتشد الآلاف ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال، وفي باكستان أحرق المتظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي، في العاصمة في كراتشي، وتجمّع المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين خارج مباني البرلمان من أوسلو إلى ولنغتون، عاصمة نيوزيلندا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزعماء السياسيين والمعلّقين الغربيين "راقبوا بغضب إحجام الناشطين، وخاصة في حرم الجامعات، عن إدانة حماس".

وفي أوروبا، تحرّكت بعض الحكومات إما لحظر الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بشكل مباشر، أو لفرض رقابة على الصور المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك العلم الفلسطيني.

وركّزت الرسالة الأساس في التظاهرات الكبرى على معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وفي مدريد تظاهر أكثر من 35 ألف شخص، أمس الأحد، تضامناً مع غزة، وحملوا أعلاماً ولافتات، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، وهتف المتظاهرون بـ"الحرية لفلسطين " أثناء سيرهم في شوارع العاصمة الإسبانية.

وشاركت في تظاهرة مدريد وزيرة العمل يولاندا دياز، زعيمة تحالف سومار اليساري، التي قالت: "الجميع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة"، وأكدت للصحافيين في بداية المسيرة أنّ "هذا النداء يُطلق من كل أنحاء العالم".

كذلك شارك الآلاف في مسيرة أخرى، الأحد، بمدينة فالنسيا الساحلية شرقي إسبانيا.

أما في اليونان فنظّمت، تظاهرة احتجاجية في العاصمة أثينا، شارك فيها أكثر من 5 آلاف شخص، غداة احتجاجات نُظّمت في بريطانيا وفرنسا وسويسرا ونيويورك.

وشارك ما لا يقل عن 15 ألف متظاهر في مسيرة احتجاجية أمس في مدينة شيكاغو الأميركية.

بينما نُظمت في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 120 ألف شخص، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعمة، فيما هتفوا مطالبين بتحرير فلسطين، من الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه.

وفي بغداد والقاهرة، ملأت الحشود الضخمة الشوارع الرئيسية لهذه العواصم من أجل فلسطين.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهرة حاشدة الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتأييداً للمقاومة، شارك فيها الآلاف، وطالب المتظاهرون بإيقاف الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.

كذلك شهدت العاصمتان التونسية والمغربية تظاهرتين حاشدتين نصرة لفلسطين، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

المصدر / وكالات